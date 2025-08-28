CRONACA Bracconaggio ittico sul Marecchia: 64enne fermato con 46 metri di rete illegale Operazione congiunta della Polizia Provinciale di Rimini e delle guardie ittiche ENPA e Fare Ambiente. L’uomo rischia fino a due anni di arresto.

Bracconaggio ittico sul Marecchia: 64enne fermato con 46 metri di rete illegale.

Un’operazione congiunta della Polizia Provinciale di Rimini e delle guardie ittiche volontarie di ENPA e Fare Ambiente ha portato, nella serata di lunedì 25 agosto, al fermo di un uomo di 64 anni sorpreso in flagranza di bracconaggio ittico sul fiume Marecchia. Intorno alle 23, l’uomo è stato individuato alla foce del deviatore Marecchia mentre stava salpando circa 46 metri di rete tramaglio appena calata in acqua per recuperare il pesce catturato.

Privo di documenti, il 64enne è stato accompagnato in Questura per l’identificazione e fotosegnalato. Nei suoi confronti è scattata la denuncia all’Autorità Giudiziaria per violazione dell’articolo 40 della legge 154/2016 che punisce la pesca illegale. Le reti sono state sequestrate. Se il quadro indiziario sarà confermato in sede processuale, l’uomo rischia una condanna da due mesi a due anni di arresto o un’ammenda compresa tra i 2mila e i 12mila euro. Contestate anche sanzioni amministrative: 2.000 euro per l’uso di strumenti vietati e 160 euro per pesca senza licenza.

L’operazione è il frutto di una vigilanza mirata: da tempo la Provinciale e le guardie ittiche monitoravano quel tratto del Marecchia dopo diverse segnalazioni. Solo pochi mesi fa era stata rimossa un’altra rete lunga 50 metri. Nel frattempo, la Polizia Provinciale di Rimini ha rafforzato la propria capacità di controllo con la nomina di 14 nuove guardie ittiche e 22 guardie venatorie, operative dopo un percorso formativo e un esame provinciale. Un presidio che andrà a rafforzare le attività di tutela della fauna selvatica e ittica nelle acque interne del territorio.

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: