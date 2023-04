CRONACA Brescia: sequestrano smartphone a 15enne, lei sparisce Secondo i carabinieri è scappata di casa

Una 15enne di origine marocchina non ha più messo piede nella sua abitazione dopo che i genitori, lo scorso 4 aprile, le hanno sequestrato lo smartphone per farla studiare di più. È successo a Orzinuovi in provincia di Brescia. Lo riportano i quotidiani locali, tra cui Il Giorno. La nota trasmissione di Rai 3 "Chi l'ha visto?" ha diffuso la descrizione e la foto della ragazza, alta un metro e 60 centimetri: al momento della scomparsa indossava un giubbino nero e una tuta Lacoste nera con strisce bianche. Secondo i carabinieri che si stanno occupando del caso, si tratterebbe di un allontanamento volontario.

