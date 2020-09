POLIZIA LOCALE Bruce, Jago, Pablo e Thor: a Rimini gli agenti a quattro zampe contro spaccio e furti

Bruce, Jago, Pablo e Thor: a Rimini gli agenti a quattro zampe contro spaccio e furti.

La Polizia Locale di Rimini a due armi infallibili per stanare gli spacciatori: si chiamano Bruce e Jago e sono due “agenti” a quattro zampe del reparto cinofilo. Il loro fiuto ha inflitto un duro colpo al traffico di stupefacenti in riviera. In questi 8 mesi del 2020 hanno portato al sequestro di cocaina, eroina, hashish e 4 chili di marijuana.

Ma ci sono anche i loro colleghi Pablo e Thor che hanno agito in oltre 53 attività notturne per prevenire furti e rapine. 197 i controlli – riferisce il report della municipale - nelle aree urbane più delicate e sensibili al problema dello spaccio e dell'ordine pubblico, in diverse zone della città e all'interno delle colonie abbandonate.

Sicurezza anche al centro della 39° edizione delle “Giornate di Polizia Locale di Riccione”. Un'edizione speciale per via del contesto pandemico entrato in molti degli argomenti della tre giorni, terminata oggi, con riflessioni e confronto su diverse tecnologie anti-covid.



I più letti della settimana: