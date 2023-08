INCENDIO Bruciano le colline di Brisighella Diverse squadre del Vigili del fuoco stanno sganciando acqua dal cielo nel comune ravennate

Da ieri mattina squadre dei Vigili del fuoco sono impegnate sulle colline di Brisighella, nel Ravennate, per un incendio boschivo. Ad essere interessata la località Boesimo, fra San Cassiano e San Martino in Gattara, per un'estensione – pare – di circa 2.500 metri quadrati. Sul posto, oltre a squadre a terra, stanno operando anche un canadair della flotta aerea nazionale e due elicotteri Drago in configurazione antincendio. A rendere particolarmente complicato il lavoro di spegnimento, sono stati il vento e la conformazione del territorio, impervia e priva di strade, con alcuni sentieri fra l’altro interessati da frane.

