Brusaferro (Iss): "Dopo 12 settimane di crescita continua dei contagi, segnali di stabilizzazione"

In zona arancione 4 Regioni italiane, ma l'Istituto superiore di Sanità evidenzia un timido rallentamento dei contagi. Nuova ordinanza del ministro della Salute Speranza, Puglia e Sardegna passano in zona gialla, mentre Abruzzo, Friuli Venezia Giulia, Piemonte e Sicilia in arancione. I contagi da Omicron nell'ultima settimana sono passati dal 35% della fine di dicembre all'80% degli ultimi 7 giorni. L'incidenza ogni 100mila abitanti sale a 2.011, rispetto a 1.988 della scorsa settimana; a Bolzano il valore più alto d'Italia, con oltre 3.400. Anche i dati odierni confermano il rallentamento: scende sotto 180mila l'incremento (179.106), su oltre 1 milione 100mila tamponi processati, aumentano di 9 le terapie intensive ma scendono di 174 unità i ricoveri con sintomi. Sempre alto il numero dei decessi, 373.

In Emilia Romagna sono oltre 20.600 i nuovi positivi (20.654); scendono però, di poco, tutti gli indicatori ospedalieri (-7 terapie intensive, -6 reparti ordinari); 29 i decessi, 3 anche nel riminese tra cui una 31enne, affetta da gravi e pregresse patologie (oltre a un uomo di 94 anni e ad un'altra donna di 87). Quasi duemila i casi in più nella provincia (1.927). In Francia il Consiglio Costituzionale ha detto sì alla legge che istituisce il pass vaccinale, il corrispettivo francese del super Green pass, che entrerà in vigore da lunedì, mentre in tutto il Paese sono quasi 19mila le classe rimaste chiuse a causa della pandemia, con oltre 450mila casi confermati tra gli studenti.



Nel video gli interventi di Giovanni Rezza, Direttore Generale della Prevenzione sanitaria presso il Ministero della Salute, e di Silvio Brusaferro, presidente Istituto superiore di Sanità