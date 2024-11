BAGNO DI ROMAGNA Brutta caduta per una giovane cremonese ad Acquapartita, interviene il Cnsas Serio infortunio per una ragazza dopo aver scavalcato una recinzione. A chiamare i soccorsi gli amici che erano con lei per una camminata

Brutta avventura sull'Appennino romagnolo per una giovane di Cremona. Nel pomeriggio di ieri, la ragazza, che si trovava ad Acquapartita per una camminata assieme ad alcuni amici, ha riportato una frattura scomposta a tibia e perone dopo aver scavalcato una recinzione. Ad intervenire una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna (Cnsas) che ha subito stabilizzato l'infortunata. Poi i tecnici della stazione monte Falco l'hanno trasportata su barella spinale all'ambulanza di San Piero in Bagno che l'ha presa in carico per portarla all'ospedale di Cesena.

