POLITICA ITALIA Brutte notizie dall'Istat: il pil italiano non crescerà oltre lo 0,5% Le previsioni sono dunque inferiori a quelle del governo che ipotizzava +1%

Non arrivano buone notizie dalle stime elaborate da Istat sull'economia italiana: il pil italiano è atteso crescere solo dello 0,5% quest'anno e dello 0,8% nel 2025, dunque le previsioni sono inferiori a quelle del governo che nel piano strutturale di bilancio (psb) aveva parlato di crescita all'1% e all'1,2% il prossimo anno. Secondo l'Istat, l'economia italiana risente della debolezza della domanda interna. Il calo della produzione industriale, alimentato dalla debolezza dell'economia tedesca che è il principale mercato di sbocco delle esportazioni italiane, ha inciso negativamente sugli investimenti fissi. E anche la discesa dei prezzi si va esaurendo: l'inflazione risalirà a +2% nel 2025. “Colpa di politiche economiche inefficaci – attacca Braga, Partito Democratico – Per ora gli unici indici che crescono sono povertà e numero di persone che rinunciano alle cure”. Alla Camera intanto approvato in via definitiva il decreto fiscale, ma secondo le opposizioni sono regali agli evasori. Fine settimana importante per alcuni partiti, il Movimento 5 Stelle sta votando le modifiche statutarie come imposto dal garante Beppe Grillo. Poi inizia Atreju, la festa giovanile di Fratelli d'Italia, al Circo Massimo: i primi ospiti di domenica sera, dopo l'accensione dell'albero di Natale, saranno Fausto Bertinotti, Paolo Bonolis, Pietrangelo Buttafuoco.

Nel video gli interventi alla Camera di Marco Grimaldi, deputato Alleanza Verdi-Sinistra; Maria Cecilia Guerra, deputata Partito Democratico; Andrea Tremaglia, deputato Fratelli d'Italia, e l'intervista a Stefano Patuanelli, capogroppo senatori Movimento 5 Stelle

