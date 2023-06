VERTICE UE Bruxelles: stallo sui migranti in Consiglio Europeo, stop di Polonia e Ungheria

Torna a riunirsi questa mattina per una seconda giornata di lavori, il vertice Ue apertosi ieri a Bruxelles, e si concentrerà su migrazioni, Tunisia, rapporti con la Cina e stato dell'economia. I 27 leader non sono riusciti ieri sera a trovare un accordo sul Patto per le migrazioni e l'asilo, nonostante la lunga discussione. Al testo delle conclusioni, che deve essere approvato per consenso, si sono opposte Polonia e Ungheria, contrarie sulla solidarietà obbligatoria prevista dal nuovo Patto, secondo l'intesa raggiunta a inizio giugno.

Nel pomeriggio approvata invece la parte sull'Ucraina, con l'intervento in video del presidente Zelensky. La bozza di conclusioni è un buon punto di partenza che contiene le posizioni dell’Italia, ha affermato la presidente del Consiglio italiana, Giorgia Meloni, non solo sulla questione migratoria, dove - ha spiegato - è stata impressa una svolta nel superare l’approccio divisivo tra paesi di primo arrivo e paesi di movimenti secondari, e introdotto quello della dimensione esterna. Ma anche sulla flessibilità dell'utilizzo dei fondi, sulle materie economiche, sui primi passi per un fondo sovrano europeo l’Italia si è detta soddisfatta.

