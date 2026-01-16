POLITICA ITALIA Bufera giudiziaria sul Garante della Privacy: accuse di spese pazze e corruzione Indagine della Procura di Roma dopo i servizi mandati in onda da Report

Una indagine della Procura di Roma vede indagati il presidente dell'autorità, Pasquale Stanzione, e l'intero Collegio. Accuse pesanti, corruzione e peculato. Il procedimento si era avviato dopo una serie di servizi mandati in onda da Report, e giovedì sono arrivate le perquisizioni della Guardia di Finanza, che ha acquisito documenti, telefoni e pc degli indagati. Al centro le presunte spese pazze compiute dal board, si citano acquisti di carne per seimila euro in tre anni, parrucchiere, viaggi, soggiorni in alberghi a cinque stelle, episodi di corruzione legati a sanzioni opache comminate negli ultimi due anni.

Soddisfatto Sigfrido Ranucci, che sottolinea come dopo i servizi di Report, la Procura abbia deciso di aprire un'indagine.

Intanto la presidente del Consiglio è in Giappone per i 160 anni delle relazioni bilaterali tra i due Paesi: con Sanae Takaichi, prima ministra giapponese, firmata una dichiarazione congiunta per un ulteriore rafforzamento del partenariato strategico. Ma uno dei focus sarà l'Indo-Pacifico, e non a caso l'ultima tappa della missione in Asia, per Meloni, sarà in Corea del Sud. L'area, insieme al Mediterraneo allargato, rappresenta uno “spazio geopolitico centrale negli equilibri globali”, affermano, ponendo l'accento sulla “sicurezza economica" che passa per “catene di fornitura più forti” e “resistenti agli shock esterni” ma anche per il “contrasto a pratiche sleali che distorcono il mercato”, secondo il leitmotiv che rimane “libero mercato solo se è anche equo”.

