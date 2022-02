Bullismo e baby gang, escalation di episodi a Bologna, ma è allarme in tutta E.R.

In provincia di Bologna un 16enne è stato arrestato dai carabinieri per aver accoltellato e ferito al volto, il 7 gennaio a una fermata dell'autobus, un ragazzo di un anno più grande. Nel Parmense per altri cinque adolescenti, tra 15 e i 17 anni, è stata disposta la misura cautelare della permanenza in casa dal Tribunale per i Minorenni. Il provvedimento arriva dopo l'aggressione che i cinque avevano messo a segno ai danni di un gruppetto di tredicenni a una sagra di paese a Collecchio, una rapina commessa a settembre e fruttata un portafogli.



Sono solo gli ultimi due casi di delinquenza giovanile registrati in Emilia-Romagna, nel giorno in cui a Reggio Emilia un altro minorenne è finito ai domiciliari per violenza sessuale ai danni di una coetanea. La criminalità minorile è in crescita in tutta la regione, come è stato sottolineato anche nella recente inaugurazione dell'anno giudiziario: "Bologna risulta essere la città italiana con il più alto indice in tutta Italia", ha detto il presidente della Corte di appello Oliviero Drigani. Proprio a Bologna, nelle prime settimane dell'anno, si sono susseguite segnalazioni di bullismo, che sempre più spesso passa rapidamente dalle intimidazioni verbali alla violenza.