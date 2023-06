IN MEMORIA DI Buon compleanno Raffaella! Un documentario per ricordarla Oggi avrebbe compiuto 80 anni

Buon compleanno Raffaella! Un documentario per ricordarla.

Avrebbe compiuto oggi 80 anni Raffaella Carrà, la star italiana più famosa e amata all’estero, con 60 milioni di dischi venduti, innumerevoli successi televisivi e cinematografici e decine di tournée internazionali. Il 5 luglio 2023 sono due anni dalla sua scomparsa e per celebrarla sarà reso disponibile un documentario "Raffa" al cinema dal 6 al 12 luglio e poi in una nota piattaforma di streaming. A dirigere il prodotto audiovisivo è Daniele Lucchetti, vincitore di cinque David di Donatello. Ciak Magazine riporta che "è saputo andare oltre l'icona LGBTQ+, il caschetto biondo e l'energia dirompente della Carrà per raccontare la riservatissima Raffaella, bambina segnata dall'abbandono da parte del padre e poi donna libera e capace di incredibili passioni". Tra i suoi più noti flirt, anche Frank Sinatra...

