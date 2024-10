Buttafuori uccise pompiere, condannato a 12 anni: la rabbia dei genitori

Per il giudice è stato un omicidio preterintenzionale quello avvenuto davanti al locale Frontemare di Miramare (Rimini) in cui perse la vita il vigile del fuoco, Giuseppe Tucci, 34 anni di Foggia, aggredito a pugni dal buttafuori della discoteca nel giugno del 2023. Venerdì pomeriggio il gup Vinicio Cantarini ha condannato a 12 anni di reclusione Klajdi Mjeshtri, 28 anni, di origine albanese.

Il pm Davide Ercolani aveva chiesto una condanna a 20 anni di carcere e in aula questa mattina aveva portato una sagoma di uomo per mostrare la forza e la devastazione dei colpi ricevuti da Tucci. Mjeshtri è difeso dagli avvocati Massimiliano Orrù e Piero Ippoliti del foro di Rimini.

Il buttafuori è in carcere a Rimini dal 12 giugno 2023, giorno della morte, sopraggiunta in ospedale, di Tucci. Il vigile del fuoco aveva solo 34 anni, era originario di Foggia e padre di un bimbo. Secondo la consulente del giudice "le lesioni al collo, vale a dire quelle da polpastrelli e le unghiature depongono per un afferramento energico dello stesso da parte di soggetto posto al davanti che opera con la mano sinistra". Il tutto per la perizia del Ctu indicherebbe "un'azione reiterata ravvicinata".

Ma il giudice ha ritenuto di dover derubricare il reato da volontario a preterintenzionale. La parte civile nel processo è rappresentata dall'avvocato Marco Ditroia che difende il padre di Giuseppe, Claudio Tucci che al termine del processo si è avvicinato al giudice, per protestare. La mamma Lella invece era fuori dall'aula e stringeva in mano la foto del figlio. "È questo l'esempio che diamo ai nostri figli? Si può morire andando in discoteca?", hanno urlato tra le lacrime i genitori del 34enne.

La Procura presenterà appello e molto probabilmente lo farà anche la parte civile.