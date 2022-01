C'è anche Pesaro tra le 10 finaliste della Capitale della Cultura 2024

Il Ministero della Cultura ha reso note le 10 finaliste per l'edizione del 2024 della Capitale italiana della Cultura. La città vincitrice sarà proclamata a marzo, dopo le video-conferenze della giuria presieduta da Silvia Calandrelli che dovrà poi indicare al ministro Dario Franceschini la candidatura ritenuta più idonea. Fra le città “top ten” rientra anche Pesaro, assieme a Ascoli Piceno, Chioggia (VE), Grosseto, Mesagne (BR), Sestri Levante con il Tigullio (GE), Siracusa, Unione dei Comuni Paestum-Alto Cilento (SA), Viareggio (LU)e Vicenza. Procida è la capitale del 2022, Bergamo e Brescia saranno le capitali nel 2023.

"Il sogno continua", commentano il sindaco di Pesaro, Matteo Ricci, e il vicesindaco e assessore alla Bellezza, Daniele Vimini. "Vogliamo giocare per vincere. Quello ottenuto - proseguono - è un grande risultato che porta con sé tanta responsabilità: quella di giocarsi la partita fino in fondo. Eravamo speranzosi ma nulla era scontato". "Al di là del risultato finale, stiamo lavorando per rendere Pesaro capofila tra la rete di città-medie, che fanno della cultura un elemento di rinascita e sviluppo. Sarà comunque una bellissima vetrina per la città - concludono -, un’occasione di arricchimento unica per la progettualità culturale".