UN NUOVO CAPITOLO "C'era una volta la Libreria Riminese", il saluto di Mirco Pecci Dopo 35 anni trascorsi tra scaffali e consigli ai lettori, Mirco Pecci l'affida a Librerie.coop. Ma la sua storia d'amore con i libri non finisce qui.

"C'era una volta la Libreria Riminese", il saluto di Mirco Pecci.

Un saluto sotto forma di fiaba. "C'era una volta la Libreria Riminese…": inizia così il messaggio rivolto da Mirco Pecci ai suoi affezionati clienti, dopo 35 anni trascorsi nella storica libreria incastonata, come una pietra preziosa, tra piazzetta Gregorio da Rimini e via Cairoli.

"Clienti", però, non è forse la parola più adatta. E infatti Pecci non la usa mai. Alla Riminese non si entrava soltanto per acquistare un libro, ma anche per chiedere un consiglio, cercare un volume difficilmente reperibile, magari senza ricordarne né il titolo né l'autore, oppure semplicemente per salutare Mirco e fare due chiacchiere.

La libreria, nata nel 1931, ha saputo resistere all'arrivo delle grandi catene e alle difficoltà del settore editoriale. Ora cambia gestione: dal primo agosto passerà nelle mani di Librerie.coop, scelta per avere la certezza, si legge nel messaggio, "che la fiaba potrà proseguire".

"La Libreria Riminese nasce negli anni Trenta e nel tempo si sono susseguiti vari passaggi di sede e proprietà", racconta Pecci al Resto del Carlino. Il grande cambiamento arriva negli anni Ottanta, con l'acquisizione da parte di Manlio Maggioli. È la Maggioli Editore a scegliere il logo con Isotta degli Atti e a collocare la libreria nella Vecchia Pescheria.

La storia d'amore di Mirco con la Riminese comincia nel 1992, quando viene assunto come commesso. Sei anni dopo la rileva insieme a Riccardo Pallucchini. Da lì inizia a plasmarla a sua immagine e somiglianza, scegliendo personalmente ogni volume e pensando già, spesso, al suo possibile lettore. Perché Mirco quel lettore lo conosce, quasi sempre, per nome.

Ora, a 61 anni, Pecci continuerà a dedicarsi alla sua passione per i libri di antiquariato e modernariato. Perché la sua storia d'amore con i libri possa continuare e perché, proprio come nelle fiabe, tutti possano "vivere felici e contenti".

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