Caccia, controlli Enpa nel Riminese: 16 verbali e 8 sequestri

Proseguono nel Riminese i controlli dell’Enpa sulla regolarità dell’attività venatoria. Dall’avvio della stagione 2026/2027 le Guardie Zoofile hanno contestato 16 verbali amministrativi, effettuato 8 sequestri penali e deferito un cacciatore all’autorità giudiziaria, per sanzioni complessive superiori a 2mila euro.

Tra gli interventi più significativi, il sequestro di un richiamo elettronico occultato, utilizzato per riprodurre il canto degli uccelli e attirare la fauna, pratica vietata dalla normativa. Diverse contestazioni hanno riguardato anche la mancata annotazione dei capi abbattuti sul tesserino venatorio e il mancato rispetto delle distanze minime tra gli appostamenti.

L’ultimo controllo è avvenuto a Covignano, dove due cacciatori sono stati sanzionati per oltre 700 euro: contestato il possesso di richiami vivi con anelli manomessi e senza documentazione sulla provenienza. Sequestrati sia i richiami sia la fauna abbattuta illecitamente.

L’Enpa segnala inoltre controlli su spari effettuati vicino alle abitazioni, anche grazie alle segnalazioni dei cittadini e alla collaborazione con WWF e FareAmbiente.







