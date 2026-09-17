Caccia senza licenza e porto d’armi: due persone denunciate nel Riminese

Controlli intensificati dei Carabinieri Forestali di Rimini in vista dell’apertura della stagione venatoria 2026/2027. Al termine di un’attività d’indagine condotta anche con strumentazione tecnica specifica, i militari hanno sorpreso una persona mentre esercitava la caccia con un’arma da fuoco, abbattendo fauna selvatica, pur essendo priva sia della licenza di caccia sia del porto d’armi.

L’uomo è stato deferito all’Autorità giudiziaria per furto aggravato ai danni dello Stato, poiché la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, e per porto abusivo di arma da fuoco in luogo pubblico. Denunciata anche una seconda persona, individuata come proprietaria del fucile utilizzato, per non aver rispettato gli obblighi previsti sulla custodia delle armi. Nel corso dell’intervento sono stati sequestrati il fucile, le munizioni e gli animali abbattuti illegalmente.







