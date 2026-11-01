SAN MARTINO DI SARSINA Cacciatore riminese scivola in una scarpata nel Cesenate, recuperato nella notte Un 69enne è caduto in un bosco a San Martino di Sarsina. Soccorso al buio, ha riportato escoriazioni e una sospetta frattura a una costola.

Cacciatore riminese scivola in una scarpata nel Cesenate, recuperato nella notte.

È scivolato in una scarpata mentre si trovava in un bosco a San Martino di Sarsina, nel Cesenate, rendendo necessario un intervento di soccorso durante la notte. Protagonista della disavventura un cacciatore di 69 anni, residente a Rimini, recuperato dalle squadre di emergenza nonostante il buio e le difficoltà del terreno.

A intervenire è stata la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, insieme ai Carabinieri e ai Vigili del Fuoco. I soccorritori hanno raggiunto l'uomo all'interno del bosco, verificato le sue condizioni e lo hanno tranquillizzato prima di procedere al recupero.

Nella caduta il 69enne ha riportato diverse escoriazioni e una sospetta frattura a una costola. Dopo essere stato accompagnato fuori dalla zona impervia, è stato affidato al personale dell'ambulanza e trasportato in ospedale per gli accertamenti.

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