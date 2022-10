CASTEL BOLOGNESE Cadavere tra i frutteti nel Ravennate: Cc cercano di ricostruire omicidio

I carabinieri stanno sentendo alcune persone per ricostruire il contesto che ha portato all'omicidio di un operaio di 49 anni, Felice Orlando, ritrovato morto domenica in un terreno con alberi da frutto a Castel Bolognese, in provincia di Ravenna. L'uomo, che risulta essere separato dalla moglie, era uscito di casa sabato pomeriggio per andare a cacciare, provvisto di regolare autorizzazione, e la famiglia non vedendolo ritornare ne ha denunciato la scomparsa.

Non sono stati trovati i fucili che aveva con sé e i militari stanno setacciando i dintorni alla ricerca delle armi. La zona in cui è stato trovato il cadavere, tra filari di viti e piantagioni di kiwi, è a circa duecento metri da una strada e altrettanto distante dalle abitazioni.

La Procura con il pm Silvia Ziniti disporrà l'autopsia per accertare cause e tempi della morte.

