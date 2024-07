RIMINI Cadavere tra tavolini di un bar a Rimini, ipotesi cause naturali Disposta l'autopsia. Anche un'anziana è morta in spiaggia

Due persone morte trovate questa mattina a Rimini nel giro di poche ore. Il primo in piazza Cavour intorno alle 5 quando il corpo di un uomo di 58 anni è stato trovato tra i tavolini di un bar chiuso. L'uomo, originario di Canosa di Puglia, è stato identificato tramite la tessera della Caritas.

Verso le 8.20 un bagnante ha ritrovato sulla battigia del bagno 21 di Rimini il cadavere di un'anziana di 90 anni, originaria di Genova, ma residente a Coriano. La donna è stata identificata dalla capitaneria di porto di Rimini. Entrambi i decessi sono considerati per cause naturali, ma per il 58enne la Procura ha disposto l'autopsia.

