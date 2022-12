Cade da muletto, morto operaio nel Cesenate

Incidente sul lavoro mortale, la scorsa notte a Gatteo nel Cesenate. Poco dopo le 2 un operaio di origine senegalese ha perso la vita cadendo, a quanto si è appreso, dalle forche di un carrello elevatore, un muletto, in un'azienda che si occupa di imballaggi industriali in legno e scatole in cartone. La dinamica dei fatti è al vaglio ma, dalle prime informazioni, nella caduta l'uomo avrebbe battuto la testa e proprio questo trauma cranico gli sarebbe stato fatale. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri e la Medicina del Lavoro dell'Ausl Romagna per tutti gli accertamenti del caso.