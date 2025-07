Cade dal balcone e muore a 27 anni: tragedia a Cattolica

Una fatalità tremenda ha spezzato la vita di Lorenzo Ciofo, 27 anni, originario di Viterbo e residente da circa un anno a Cattolica, dove lavorava come agente immobiliare. Il giovane è precipitato lunedì mattina dal balcone del suo appartamento al quarto piano di una palazzina in via Libertà, in pieno centro.

Secondo la prima ricostruzione dei carabinieri, si è trattato di un tragico incidente: Lorenzo sarebbe rimasto chiuso fuori di casa e avrebbe tentato di rientrare arrampicandosi fino al proprio balcone. Una manovra purtroppo fatale: il 27enne sarebbe scivolato nel tentativo disperato di issarsi sulla ringhiera, cadendo da un’altezza di circa 12 metri.

Quando i soccorsi sono giunti sul posto, l’appartamento risultava ancora chiuso a chiave dall’interno e il giovane indossava abiti da casa e zoccoli. Elementi che avvalorano la tesi dell’incidente, così come i segni riscontrati sulle braccia, compatibili con un estremo tentativo di aggrapparsi prima della caduta.

Non sarebbe stata la prima volta che Lorenzo dimenticava le chiavi in casa, secondo quanto trapelato da chi lo conosceva. Questa volta però qualcosa è andato storto. Il pm di turno, informato dai militari, ha deciso di non disporre l’autopsia, consentendo il rientro della salma a Viterbo.

Profondo il cordoglio nella sua città natale: numerosi messaggi di affetto sono apparsi sui social, ricordando Lorenzo come un ragazzo solare, entusiasta e pieno di energia. Dopo il diploma al liceo scientifico “Paolo Ruffini”, si era trasferito in Romagna per costruirsi un futuro. Un futuro spezzato troppo presto.