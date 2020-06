Cade dal cavallo nel Forlivese, 67enne soccorso con l'elicottero

Caduta da cavallo e trasporto in elisoccorso all'ospedale 'Bufalini'di Cesena in codice di media gravità per un uomo di 67 anni residente a Predappio che ieri mattina, insieme ad amici,era andato a fare un giro a cavallo nei boschi intorno a Dovadola, nel Forlivese. Partito dal maneggio, dopo poche centinaia di metri - percorrendo una strada sterrata, - era caduto a terra, per cause da accertare, battendo violentemente la testa.

L'incidente è avvenuto ieri alle 11:50 circa. Sul posto, chiamato dagli amici, è intervenuto il 118 con elicottero di Ravenna, ambulanza e una squadra del Soccorso Alpino e Speleologico della stazione Monte Falco. Valutato dal medico e stabilizzato, il 67enne è stato trasportato in elicottero all'ospedale cesenate.