RIMINI Cade dal tetto del Gross, operaio in gravi condizioni L'uomo stava lavorando sopra un capannone quando è finito su uno dei finestroni in fibra di vetro che non ha retto il suo peso

Grave infortunio sul lavoro questa mattina al centro Gros di Rimini. Un operaio di una ditta stava lavorando sul tetto di un capannone quando è finito su uno dei finestroni in fibra di vetro che non ha retto il tuo peso. L'uomo è così precipitato al suolo diversi metri più in basso, nei locali di una ditta di import/export. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, Polizia e ovviamente i sanitari del 118 che hanno trovato l'uomo incosciente. Dopo essere stato stabilizzarlo, l'uomo è stato portato in elisoccorso all'ospedale di Cesena.

[Banner_Google_ADS]



Foto Gallery

I più letti della settimana: