Cade dalla bici su un sentiero a Verrucchio, interviene il Soccorso Alpino e Speleologico

Intervento nel pomeriggio di ieri per il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna a Verrucchio, nel Riminese. Una coppia di coniugi stava percorrendo in bicicletta un sentiero particolarmente impervio quando l’uomo è caduto riportando un trauma al volto e diverse escoriazioni, rimanendo impossibilitato a proseguire autonomamente.

Sul posto è intervenuta una squadra della stazione Monte Falco del Saer. I tecnici hanno accompagnato la donna in una zona sicura, mentre il ferito è stato verricellato dell’equipaggio tecnico-sanitario di EliRavenna.













