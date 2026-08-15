CRONACA Cade in bici nei boschi di Montescudo: recuperato in elisoccorso e trasportato a Cesena Mobilitati 118, Vigili del Fuoco e Soccorso Alpino: l’incidente ha richiesto un articolato intervento dei soccorritori, reso più complesso dalla zona impervia in cui si trovava l’uomo

Cade in bici nei boschi di Montescudo: recuperato in elisoccorso e trasportato a Cesena.

Momenti di apprensione nella giornata di ieri, venerdì 14 agosto, nei boschi sopra Montescudo, dove un biker è rimasto ferito dopo essere caduto mentre percorreva in bicicletta un sentiero. L’incidente ha richiesto un articolato intervento dei soccorritori, reso più complesso dalla zona impervia in cui si trovava l’uomo.

L’allarme è scattato quando la Centrale operativa del 118 ha attivato la stazione Monte Falco del Soccorso Alpino. Sul posto erano presenti anche i Vigili del Fuoco, che hanno sistemato il ferito su una barella. I tecnici del Soccorso Alpino, una volta raggiunta la zona dell’incidente, hanno collaborato alle operazioni per trasferire il biker in un punto nel quale fosse possibile effettuare il recupero dall’alto. Vista la difficoltà di raggiungere la zona con i normali mezzi di soccorso, è stato fatto intervenire l'elisoccorso da Ravenna.





Dall’elicottero sono stati calati con il verricello il tecnico di Elisoccorso del CNSAS, il medico e l’infermiere, che hanno raggiunto il ciclista e provveduto alla sua stabilizzazione. Una volta prestate le prime cure, il ferito è stato trasferito all’ospedale di Cesena, dove è stato affidato alle cure dei sanitari. Non sono state rese note le sue generalità né ulteriori informazioni sulle sue condizioni.



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