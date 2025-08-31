TV LIVE ·
Cade in downhill sul monte Pincio, soccorso un 70enne: elitrasportato a Cesena

L’uomo ha riportato sospetti politraumi. Intervento complesso del Soccorso Alpino e dell’elisoccorso di Ravenna in una zona impervia

31 ago 2025
Foto: CNSAS Emilia-Romagna
Foto: CNSAS Emilia-Romagna

Un 70enne è rimasto ferito questa mattina sul monte Pincio, a Talamello, in provincia di Rimini, durante una discesa in downhill. L’uomo ha perso il controllo della bicicletta cadendo e riportando sospetti politraumi al femore e al bacino.

Gli amici che erano con lui hanno chiamato i soccorsi e sul posto è intervenuta la stazione monte Falco del Soccorso Alpino e Speleologico Emilia-Romagna, insieme all’elisoccorso partito da Ravenna. I tecnici sono riusciti a raggiungere con un fuoristrada un punto a circa 500 metri dall’incidente, per poi proseguire a piedi e preparare l’area all’arrivo dell’eliambulanza.

L’infortunato si trovava infatti in una zona difficile da raggiungere, lungo una pista circondata da fitta vegetazione e attraversata da cavi dell’alta tensione. Per consentire le operazioni in sicurezza, i soccorritori hanno aperto un varco nella boscaglia e l’equipe sanitaria di EliRavenna ha potuto procedere al recupero tramite verricello.

Stabilizzato sul posto, l’uomo è stato trasportato in codice di media gravità al Trauma Center di Cesena.




