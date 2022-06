INCIDENTE Cade in monopattino sul lungomare: turista tedesco trasportato d'urgenza al Bufalini I sanitari avevano chiesto l'intervento dell'elisoccorso che però era impegnato altrove

Incidente sul monopattino per un turista tedesco. Erano circa le 12.30 quando un gruppo di ragazzi stranieri stava viaggiando su monopattino: all'altezza del bagno 12 di Marina centro, uno di loro, per cause ancora in corso di accertamento, ha perso l'equilibrio ed è caduto rovinosamente sul selciato, proprio di fronte il Grand Hotel di Rimini.

Sul posto il 118 che, viste le condizioni del ragazzo, ha allertato l'elisoccorso, nel frattempo impegnato altrove. I sanitari hanno così deciso di partire a sirene spiegate verso il Bufalini di Cesena.

