Cade in MTB in Appennino, 47enne di Santarcangelo soccorso dall'elicottero

Brutta avventura sull'appennino romagnolo per un ciclista 47enne di Santarcangelo. Nel primo pomeriggio di sabato, l'uomo si trovava in sella alla sua mountain bike sul sentiero 273 che dalla zona di Camposonaldo, nel comune di Santa Sofia, porta a località Pettola. Durante il percorso, il ciclista è caduto rovinosamente riportando una sospetta frattura alla clavicola. I compagni che erano con lui hanno così chiamato la centrale operativa 118 che ha attivato il Soccorso Alpino e Speleologico Emilia Romagna stazione monte Falco. Sul posto si sono recate tre squadre territoriali e il personale dell'ambulanza di Santa Sofia ed è stata inoltre richiesta l'attivazione di EliPavullo per il trasporto in ospedale dell'infortunato. Il personale sanitario ha stabilizzato il paziente e i volontari del Soccorso Alpino, dopo aver posto l'uomo sulla barella, l'hanno trasportato all'elisoccorso, atterrato a circa un centinaio di metri dal luogo dell'incidente. Il 47enne è stato poi elitrasportato al Trauma Center di Cesena per i controlli del caso.

