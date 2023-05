Cade in un canale ad Amsterdam, morto 24enne del Parmense Era con una comitiva di amici quando è finito in acqua

Un giovane di 24 anni residente in provincia di Parma ha perso la vita ad Amsterdam dopo essere caduto dentro un canale della città olandese. Gabriele Gallani, di Provazzano di Neviano, era giovedì sera con alcuni amici nei pressi della centrale piazza Dam quando, per cause ora al vaglio degli inquirenti, sarebbe finito nell'acqua. Nessuno della sua comitiva, una decina di ragazzi, si sarebbe accorto della caduta perché il giovane si era attardato di alcuni passi ma, una volta perso di vista, hanno subito dato l'allarme. Arrivati sul posto i soccorsi, il giovane è stato trasportato all'ospedale dove però è spirato ieri mattina all'alba. Ora su quanto successo indaga la polizia olandese che ha diffuso un appello per cercare eventuali testimoni che possano permettere di ricostruire la tragedia. Gabriele Gallani, studente di ingegneria e calciatore dilettante, avrebbe dovuto fare ritorno in Italia proprio oggi per disputare una partita di campionato con la propria squadra.

