RIMINI Cade nella scarpata del torrente Ausa a Rimini: salvato dai Vigili del Fuoco - LE IMMAGINI

Brutta caduta nel pomeriggio di oggi per un uomo che è scivolato nella scarpata del canale Ausa sotto gli occhi di moglie e figlia. La famiglia stava passeggiando lungo via Aldo Moro costeggiando il canale quando l'uomo è caduto: non è ancora chiaro se si sia sporto o sia scivolato. Sul posto Vigili del Fuoco, Carabinieri e l'ambulanza con l'auto medicalizzata. Secondo le prime informazioni l'incidente non ha avuto gravi conseguenze.

(adsbygoogle = window.adsbygoogle || []).push({});





I più letti della settimana: