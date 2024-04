CRONACA Cade sul sentiero verso Ridracoli, forlivese trasportata all'ospedale con trauma facciale

Nella giornata di domenica, una donna di Forlì si è infortunata nel sentiero che da San Paolo in Alpe porta alla diga di Ridracoli. Cadendo, ha riportato un trauma cranico facciale e la probabile frattura di un arto superiore.

A soccorrerla una squadra della stazione monte Falco del Soccorso alpino e speleologico Emilia Romagna che ha posizionato la donna sulla barella per trasportarla in un luogo in cui l'elisoccorso riuscisse a raccoglierla col verricello. Una volta giunto sul posto, EliRavenna ha sbarcato l'equipe tecnico sanitaria e, aiutati dai volontari del Soccorso Alpino, hanno posizione la signora sulla barella per poi issarla a bordo e trasportarla all'ospedale di Cesena.

