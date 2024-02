CRONACA Caduto in un dirupo mentre lavorava il terreno, morto un anziano a Mercato Saraceno L'agricoltore 81enne è deceduto in ospedale per le ferite riportate

Caduto in un dirupo mentre lavorava il terreno, morto un anziano a Mercato Saraceno.

È morto all'ospedale di Cesena Giacomo Giannessi, l'81enne agricoltore caduto ieri pomeriggio in un profondo dirupo mentre stava lavorando nel terreno di sua proprietà a Monte Castello, una frazione del comune cesenate di Mercato Saraceno. Partito l'allarme dai parenti dopo che non era rientrato a casa, sul posto i Vigili del fuoco, il soccorso alpino e il personale sanitario del 118. Complicato il recupero dell'uomo, precipitato per circa 50 metri.

Sono state necessarie alcune ore di duro lavoro per imbragare il ferito e sollevarlo dall'impervia scarpata. Quindi era stato affidato ai sanitari che hanno proceduto ai primi soccorsi e a stabilizzarlo. È stato poi necessario l'intervento di un elicottero che, con il verricello, ha portato a bordo la barella per poi dirigersi verso il centro medico. Le sue condizioni sono apparse subito disperate a causa dei gravi traumi interni subiti e per l'età avanzata. L'uomo, nonostante il prodigarsi del personale sanitario, è deceduto alcune ore dopo il ricovero.

