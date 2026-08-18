ALIMENTAZIONE Caglio animale, dettaglio nascosto nei formaggi: un piatto può dirsi vegetariano? Il caglio può essere utilizzato nella produzione dei formaggi senza essere sempre riconoscibile in etichetta. Cosa deve sapere il consumatore e quali informazioni deve fornire il ristorante

Quando leggiamo la parola “vegetariano”, pensiamo naturalmente a un alimento privo di carne e pesce. Ma quando nel piatto arriva un formaggio, la questione diventa meno immediata. Per produrlo, infatti, occorre una sostanza capace di far coagulare le proteine del latte.

Uno dei più tradizionali è il caglio di origine animale, utilizzato da secoli nella produzione casearia. La sua origine è legata alla tradizione della pastorizia: viene ricavato dallo stomaco dei lattanti, in particolare agnelli, vitelli e capretti, dopo la macellazione.

Ma è proprio qui che nasce il dilemma per chi segue una dieta vegetariana: un formaggio prodotto con caglio animale è compatibile oppure no con la scelta vegetariana? La risposta, in questo caso, non è così scontata. Per un vegetariano che sceglie di escludere qualsiasi ingrediente o derivato di origine animale, il caglio tradizionale rappresenta infatti un problema.

Quindi non tutti i formaggi sono necessariamente uguali dal punto di vista della loro compatibilità con una dieta vegetariana. Ed è qui che diventa importante anche l'informazione fornita al consumatore: conoscere come è stato prodotto un formaggio e quale tipo di coagulante è stato utilizzato può fare la differenza.

Nel video, l'intervista a Giorgio Donegani, tecnologo alimentare

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