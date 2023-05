Cala l'allerta per i fiumi in Emilia-Romagna, è arancione

Passa da rossa a arancione l'allerta per criticità idraulica e idrogeologica in Emilia-Romagna, in particolare in pianura e collina bolognese e in Romagna. Per domani, venerdì 5 maggio, non sono previste dall'Arpae precipitazioni sul territorio regionale. E quindi si prevede il progressivo rientro al di sotto delle soglie 2 dei livelli dell'acqua lungo tutti i tratti arginati di fiumi e torrenti del settore centro-orientale della regione interessati dalle piene. Non si escludono occasionali fenomeni franosi sui versanti caratterizzati da condizioni idrogeologiche particolarmente fragili del settore collinare centro orientale.