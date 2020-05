VIOLENZA Calci e minacce alla compagna per una chiamata da un numero sconosciuto: arrestato 46enne a Cattolica

Calci e minacce alla compagna per una chiamata da un numero sconosciuto: arrestato 46enne a Cattolica.

Arrestato dai Carabinieri di Riccione un 46enne di Catania per gravi lesioni alla compagna, una 49enne di Rimini. Il 7 maggio l'uomo ha aggredito la donna sul posto di lavoro, una pizzeria di Cattolica, quando ha trovato nel suo cellulare la telefonata da parte di un numero che non conosceva.

L'ha colpita prima con un calcio poi l'ha afferrata al collo e strattonata minacciandola di morte. Nemmeno l'arrivo delle forze dell'ordine lo ha fatto desistere dalla sua follia tanto che anche in presenza dei Carabinieri il 46enne ha continuato a minacciarla urlandole dietro “lo sfizio me lo devo togliere, vedrai che torno e ti do fuoco”.

A quel punto è stato allertato il pubblico mistero di turno che, date le gravi minacce, ha emanato un provvedimento urgente di allontanamento dell’uomo dal domicilio che condivideva con la donna. Gli accertamenti fatti poi nei giorni successivi sulle violenze subite e mai denunciate da parte della donna hanno fatto scattare l'arresto.



I più letti della settimana: