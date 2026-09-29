RIMINI Calci e pugni per derubarlo sul lungomare: due arresti dopo mesi di indagini La vittima, un 34enne, aveva visto sottrarsi cellulare, orologio e catenina. Le indagini della Squadra Mobile sono proseguite nonostante l’assenza di telecamere nella zona.

Calci e pugni per derubarlo sul lungomare: due arresti dopo mesi di indagini.

Mesi di indagini per ricostruire una violenta rapina avvenuta sul lungomare di Rimini e risalire ai presunti responsabili. La Squadra Mobile ha individuato due uomini di 44 anni, uno di nazionalità tunisina e l’altro marocchina, ritenuti gravemente indiziati di aver preso parte all’aggressione avvenuta lo scorso maggio nella zona di piazzale Gondar, a Marebello.

La vittima, un cittadino tunisino di 34 anni, nelle prime ore del mattino era stata avvicinata e circondata da più persone. L’uomo era stato quindi colpito ripetutamente con calci e pugni, riportando ferite al volto e al torace che avevano reso necessario il ricorso alle cure sanitarie. Durante l’aggressione gli erano stati sottratti un telefono cellulare, un orologio e una catenina. Le indagini si sono rivelate particolarmente complesse per l’assenza, nella zona interessata, di immagini di videosorveglianza utili a ricostruire direttamente quanto accaduto.

Gli investigatori della Squadra Mobile hanno quindi lavorato sulle dichiarazioni della vittima e dei testimoni, sugli elementi raccolti nell’immediatezza dei fatti e sui successivi controlli effettuati sul territorio. L’incrocio delle informazioni con le verifiche nelle banche dati delle forze dell’ordine avrebbe infine consentito di restringere il campo sui due 44enni e di procedere agli accertamenti necessari al loro riconoscimento. Al termine dell’attività investigativa i due uomini sono stati individuati quali presunti responsabili della rapina aggravata e raggiunti dai provvedimenti disposti nell’ambito dell’inchiesta.

Resta ferma, come previsto dall’ordinamento, la presunzione di innocenza degli indagati fino a un’eventuale sentenza definitiva.



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