RIMINI E SAN MARINO Caldo, i consigli per gli anziani

Il caldo non da tregua e nel riminese anche quest'anno prosegue la collaborazione tra Ausl Romagna, Comune di Rimini, Protezione Civile, Associazioni di Volontariato e Terzo settore. Particolare attenzione agli anziani, più sensibili alle alte temperature. Finora sono oltre 500 le telefonate fatte a famiglie over 70 nel Distretto di Rimini. Fortunatamente, però, non è emerso nessun caso critico. Anche all'ospedale di San Marino non si sono registrati ricoveri causati dalle ondate di caldo. È importante, però, non abbassare la guardia. Il primario di geriatria dell'ospedale di San Marino, Enrico Rossi, ricorda: "È importante che gli anziani si mantengano idratati e non siano esposti a temperature troppo elevate".

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: