BOLLINO ROSSO Caldo record, altre vittime: allerta in 20 città italiane

L’ondata di caldo eccezionale continua a colpire l’Italia e l’Europa: quattro vittime fin ora — due turisti morti in spiaggia in Sardegna, un camionista trovato senza vita in Lombardia e un anziano deceduto a Genova — mentre a Versailles una bambina di 10 anni è morta per un probabile colpo di calore. Le temperature sfiorano i 40 gradi e i bollini rossi saliranno a 20 città.

Sul fronte meteo, maltempo al Nord con nubifragi in Piemonte e Toscana: rinviato anche il Palio di Siena per pioggia. Danni e blackout segnalati a Firenze, Prato, Bergamo e Milano.



Intanto ieri Coldiretti ha lanciato l’allarme per colture bruciate, produzione di latte in calo e siccità sempre più grave.



