Calenda al ministro Musumeci: "Su Niscemi lei dov'era? A giocare a racchettoni?" L'addio del generale Vannacci alla Lega, l'amarezza di Salvini

È durato meno di due anni il matrimonio tra il generale Vannacci e la Lega. È rimasto male, a dir poco, Matteo Salvini, per l'addio del generale Vannacci. Lo aveva difeso contro tutto e tutti, anche quando lo definivano “corpo estraneo” alla Lega, e lo aveva fatto eleggere al Parlamento europeo con un riconoscimento numerico importante, 500mila preferenze. E ora, dopo gli abbracci, il generale gli chiude la porta in faccia per fondare “Futuro Nazionale”, col simbolo già depositato il 24 gennaio. E forse accoglierà anche qualche altro leghista a bordo. Salvini si dice amareggiato, parla di slealtà, fa il parallelo con quanto accadde anni fa, quando Gianfranco Fini lasciò il Popolo delle Libertà.

Alla Camera intanto, altra informativa del ministro dell'Interno Piantedosi, questa volta sulla ipotizzata presenza dell'Ice alle olimpiadi di Milano-Cortina, caratterizzatasi da estrema violenza negli Stati Uniti. Non vedremo nulla di quanto visto sui media Usa, ha promesso il ministro. In Senato invece non convince l'informativa del ministro per la Protezione Civile Musumeci dopo il crollo di Niscemi: non faccio da copertura, ha detto, a chi doveva intervenire nel 1997. Replica il senatore Calenda.

Nel video gli interventi del ministro dell'Interno Matteo Piantedosi e del senatore di Azione Carlo Calenda

