POLITICA ITALIA Calenda (Azione): "Meloni si dia una svegliata, questo è il governo di Salvini" La presidente del Consiglio bloccata dall'influenza non ha presieduto il Consiglio dei ministri e non sarà ad Alicante

Sono oltre tremila gli emendamenti presentati alla manovra in commissione Bilancio alla Camera. Più di 600 arrivano anche dalla maggioranza, uno di questi mira ad abrogare il bonus 18enni per teatri, cinema, spettacoli, libri, musei e mostre: le risorse, circa 230 milioni di euro, sarebbero poi ridestinate a finalità di sostegno del mondo dello spettacolo e della cultura. In maggioranza c'è anche qualche tensione sull'innalzamento delle pensioni minime a 600 euro come vorrebbe Forza Italia. E' la Lega a frenare, “non subito, lo faremo durante la legislatura”, dice il sottosegretario al Lavoro Claudio Durigon. Secondo Carlo Calenda, Azione, la presidente Giorgia Meloni deve “darsi una svegliata, perché questo è il governo di Salvini”. La presidente Meloni, bloccata dall'influenza, non ha presieduto il Consiglio dei ministri odierno e non sarà al vertice Eu Med di Alicante: in entrambi i casi è stata sostituita dal vice presidente Tajani. Poteva essere l'occasione per ricucire i rapporti con Parigi, che a quanto pare restano tesi sulla questione migrazione. Ma Palazzo Chigi ha negato siano arrivati “inviti ufficiali” alla presidente Meloni, al contrario di quanto sostenuto dall'Eliseo.

Nel video l'intervista a Carlo Calenda, senatore Azione

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: