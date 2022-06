Calenda (Azione): “Senza nucleare non si raggiunge obiettivo emissioni zero”

Carlo Calenda, leader di Azione, ha le idee chiare sul futuro energetico in Italia. “Senza il nucleare – ha detto alla conferenza stampa "Nucleare, sì grazie", al Senato – è impossibile raggiungere l'obiettivo prioritario delle emissioni zero”. E annuncia una mozione, a prima firma Ruffino, per chiedere che il nucleare sia reintrodotto nel mix energetico italiano. “È una energia a basso costo: un tempo eravamo leader nel settore. In più i reattori ora sono sicurissimi. Noi dobbiamo varare un piano per costruirli anche in Italia", ha precisato Calenda. Una mozione che “mostrerà chi in Parlamento è green sul serio e non solo a parole”. “Sfido Enrico Letta – ha proseguito – a un confronto affinché possa spiegare agli italiani in che modo, senza il nucleale, possiamo raggiungere l'obiettivo emissioni zero". Definendo i referendum abrogativi anti-nucleare del 1987 “il primo atto del populismo”, il leader di Azione annuncia di prevedere in Italia sette centrali, ma – chiarisce - “serve anche il fotovoltaico”.