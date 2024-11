POLITICA ITALIA Calenda (Azione) sulla manovra di bilancio: "Basta mance, servono politiche strutturali" Il leader di Azione dalla Stampa Estera presenta le proposte di modifica: "Sulle politiche industriali Meloni non ha messo un euro"

Missione lampo a Baku per la presidente del Consiglio Meloni alla Cop29, conferenza dell'Onu sul clima, in Azerbaigian. Durante la sessione sul futuro del pianeta, ha ribadito che occorre un approccio “pragmatico e non ideologico per una transizione energetica sostenibile” e bisogna perseguire la “neutralità tecnologica” utilizzando tutte le soluzioni disponibili, compresa la “fusione nucleare”. Intanto il leader di Azione Carlo Calenda alla Stampa Estera ha presentato le proposte di modifica alla legge di bilancio, tra l'altro sono migliaia gli emendamenti depositati giusto ieri, oltre 1.200 provengono dalla maggioranza, nonostante l'appello del governo fosse stato quello della morigeratezza. Per Calenda è una manovra spericolata, che ha come unica linea guida quella di distribuire mance a fronte di una carenza di servizi.

Nel video l'intervista a Carlo Calenda, senatore e leader di Azione

