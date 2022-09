ELEZIONI2022 Calenda (Azione): "Una campagna elettorale tra le più stupide mai viste" A Roma appare un murales con un bacio tra Salvini e Meloni, ma dopo poche ore viene cancellato

Mario Draghi a New York riceve il premio “statista dell'anno”, con l'apprezzamento del presidente Biden e dell'ex Segretario di Stato Henry Kissinger, ma in Italia si guarda già al dopo voto, a cosa accadrà dopo domenica 25 settembre. Intanto c'è chi emette giudizi lapidari sulla campagna elettorale che sta terminando. Ecco il giudizio di Carlo Calenda, per il quale Giorgia Meloni non è pronta a governare. Lei invece ritiene di sì, anzi a Rai1 dice che la probabilità di essere maggioranza ce l'ha solo il centrodestra, e che gli altri si presentano in ordine sparso, divisi. Ecco come il centrodestra veniva dipinto su un muro nel centro di Roma, un bacio tra Salvini e Meloni che però nascondono coltelli dietro la schiena, e un Berlusconi sorridente alla finestra: il murales però, è durato una manciata di ore, ecco come appariva nel pomeriggio. A proposito di Berlusconi, ecco come ha risposto a un elettore che gli chiedeva che tipo di Paese avesse in mente. Un'idea del centrodestra comunque proprio non piace alla coalizione avversa: il presidenzialismo.

Nel video le interviste a Carlo Calenda, Azione, e a Nicola Fratoianni, Alleanza Verdi-Sinistra, e l'intervento di Silvio Berlusconi, presidente di Forza Italia

