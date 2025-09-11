Calo demografico in Italia, ma Rimini fa eccezione

Così come nella Repubblica di San Marino, anche in Italia Il quadro nazionale continua a segnalare un preoccupante calo delle nascite. Secondo i dati ISTAT riportati da Il Sole 24 Ore, nei primi sei mesi del 2025 sono stati registrati 166.051 nuovi nati, con un crollo di 12.054 unità rispetto allo stesso periodo del 2024. Una flessione del 7,5% che conferma la tendenza negativa già evidenziata dalla stampa negli ultimi mesi.

Se a livello nazionale il problema demografico appare sempre più urgente, l’analisi dei dati locali racconta però una storia diversa per Rimini. Le proiezioni ISTAT sperimentali per il periodo 2023-2042 evidenziano infatti una dinamica in controtendenza rispetto al resto del Paese. Secondo le stime, la popolazione residente passerà dalle attuali 150.423 unità del 2023 a 157.415 nel 2042, segnando un incremento del 4,65%. Alla base di questa crescita vi è un saldo naturale positivo: le nascite, previste in aumento del 27,35%, supereranno l’incremento dei decessi (+21,95%).

Sul fronte dei movimenti migratori, si registra una riduzione complessiva degli arrivi (-15,15%), accompagnata però da una diminuzione ancora più marcata delle partenze (-22,22%). Da segnalare la contrazione degli ingressi dall’estero (-22,84%), un dato che – sottolinea l’amministrazione – merita un attento monitoraggio per valutarne le conseguenze future.

Nonostante l’andamento positivo della popolazione complessiva, anche Rimini dovrà fare i conti con l’invecchiamento demografico. L’età media salirà dagli attuali 46,6 a 49,6 anni, mentre la fascia over 65 crescerà dal 24,46% al 32,53% del totale. In altre parole, entro il 2042 un terzo dei riminesi sarà anziano. Il rapporto giovani/anziani, stimato a 1 a 3, rappresenta dunque una delle principali sfide strategiche per il futuro, soprattutto sul piano delle politiche sociali e del rafforzamento del welfare.

“Questi dati confermano Rimini come una città attrattiva in cui scegliere di vivere – ha dichiarato l’assessora Anna Montini – e rappresentano una validazione delle politiche di rigenerazione, inclusione, vivibilità e benessere su cui l’amministrazione comunale ha concentrato i propri sforzi negli ultimi anni. La previsione per il nostro comune è cautamente ottimistica nel contesto generale, pur richiedendo attenzione alle sfide legate all’invecchiamento della popolazione”.









