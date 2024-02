MANIFESTAZIONI Calvani (Agricoltori Traditi): "Il ministro degll'Agricoltura se ne deve andare, non ci rappresenta" Altra giornata difficile a Roma, tra le proteste e trattori in centro: al Circo Massimo i seguaci dell'ex leader dei "Forconi"

Un'altra giornata difficile a Roma, le proteste del mondo agricolo non si fermano: in mattinata al Colosseo, poi la manifestazione in Campidoglio, dal titolo “Te lo do io il made in Italy”, e ancora al Circo Massimo, protagonisti gli “Agricoltori Traditi” di Danilo Calvani, già noto come leader dei “Forconi”, giunto a bordo di uno dei dieci trattori arrivati fino in pieno centro e che dopo la sfilata per le vie della Capitale si sono fermati dentro al Circo Massimo. Calvani, così come chi lo segue, dimostra di non avere troppa simpatia per l'attuale governo. Non sono gli unici, nonostante la protesta sia frastagliata e composita, e si vede davvero un po' di tutto.

Nel video l'intervista a Danilo Calvani, leader "Cra - Agricoltori Traditi", e le voci dei protestanti al Circo Massimo

[Banner_Google_ADS]



I più letti della settimana: