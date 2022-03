Cambia la viabilità di Rimini: al via i lavori sulla SS16 al bivio per Montescudo

Sono iniziati ieri sera, 16 marzo, alle ore 21, i lavori tanto attesi sulla statale Adriatica nell'intersezione con le vie Montescudo e Coriano.

Da ieri sera senso unico di marcia sulla via Coriano, nel tratto dalla SS16 alla Via Rodriguez. Per garantire il flusso veicolare concomitante ai lavori per la realizzazione del sottopasso ciclopedonale tra la Ss16 e via Coriano, verrà attivata una deviazione laterale della strada (bypass), per chi proviene da Riccione in direzione Ravenna, che sarà operativa almeno fino a metà maggio, e verrà attivata la viabilità alternativa in direzione Riccione, che sulla Strada Statale verrà interdetta.

Ecco le indicazioni, che resteranno valide da oggi fino alla metà di maggio.

- Gli automobilisti che percorrono la strada statale 16, con direzione di marcia Ravenna/Ancona, giunti allo svincolo con la via Montescudo, potranno svoltare a sinistra in via Flaminia Conca, o svoltare a destra in via Montescudo, o proseguire in via Coriano.

- Coloro che sono diretti in direzione Riccione proseguiranno in via Coriano, impegneranno la rotatoria per proseguire in via Edelweiss Rodriguez Senior per poi impegnare lo svincolo in uscita sulla strada statale 16 e proseguire verso Riccione sulla SS16.

- Gli automobilisti che percorrono la strada statale 16, con direzione di marcia Ancona/Ravenna potranno proseguire dritto impegnando la bretella appositamente creata per consentire il passaggio dei veicoli.

- L'intersezione tra SS16/Via Coriano/Montescudo/Flaminia Conca sarà sempre regolata da impianto semaforico.

- L'accesso al Colosseo avverrà percorrendo la via Coriano da mare, pertanto per chi proviene da monte si suggerisce di percorre la Via Montescudo in direzione mare e di riportarsi sulla Via Coriano prima dell'intersezione con la Statale 16.

Per i ciclisti si suggerisce il seguente percorso di attraversamento della SS16 per chi proviene da monte lungo la pista ciclabile di Via Coriano: riportarsi su via Montescudo in corrispondenza dell'intersezione con via Metauro e percorre via Montescudo; l'attraversamento ciclabile e pedonale alla SS16 sarà semaforizzato in sovrapposizione all'attraversamento veicolare.

Verrà modificato lo spartitraffico della Via Coriano in corrispondenza della rotatoria della Rodriguez per permettere l'ingresso in rotatoria con due corsie.

La Polizia Locale sarà impegnata in prima linea con 3 pattuglie sin dalla sera del 16 marzo e poi, per tutta la durata di questa prima fase dei lavori, con almeno 20 agenti, sia in orario mattutino sia pomeridiano, a presidio dei punti più caldi in modo da minimizzare il più possibile l’impatto sulla circolazione.