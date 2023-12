LEGAMBIENTE Cambiamenti climatici: in Italia 2023 da bollino rosso Legambiente incalza il Governo: “Rincorre le emergenze senza una strategia chiara di prevenzione"

Cambiamenti climatici: in Italia 2023 da bollino rosso.

Alluvioni, esondazioni fluviali, temperature record nelle aree urbane, frane, mareggiate, grandinate e allagamenti: aumentano in Italia gli eventi estremi. Ben 378 nell'anno che sta per chiudersi, il 22% in più del 2022, con danni miliardari e la morte di 31 persone. Tra le città più colpite: Roma, Milano, Fiumicino, Palermo e Prato.

A livello regionale, Lombardia ed Emilia-Romagna risultano nel 2023 le regioni più in sofferenza. Non si deve rimanere inermi. Legambiente si appella quindi al Governo Meloni affinché approvi subito il Piano nazionale di adattamento al clima, stanziando anche le relative risorse economiche, che vengono invece spese per intervenire dopo i disastri, come dimostrano gli 11 miliardi di euro solo per i danni delle due alluvioni in Emilia-Romagna e Toscana. Il rischio – avverte il Presidente di Legambiente Stefano Ciafani - è che l'Italia, senza il Piano e adeguati stanziamenti per la prevenzione, assenti anche nella Legge di bilancio in via di approvazione, continui a rincorrere le emergenze”.

Coldiretti fa la conta dei danni all'agricoltura: oltre 6 miliardi tra coltivazioni e infrastrutture. “E' stato un anno – commenta - da montagne russe, segnato prima da una grave siccità, poi dal moltiplicarsi di precipitazioni abbondanti alternate al caldo torrido, al quale ha fatto seguito un autunno mite ma con violenti nubifragi che hanno devastato città e campagne, per finire con un inizio inverno bollente che ha mandato in tilt la natura. A causa della cementificazione e dell'abbandono - sottolinea - l'Italia ha perso quasi il 30% dei terreni agricoli nell'ultimo mezzo secolo, con la superficie utilizzabile che si è ridotta ad appena 12,8 milioni di ettari, con effetti sulla tenuta idrogeologica del territorio e sul deficit produttivo del Paese".

