Cambiano le abitudini: si spende più per lo smartphone che per il cibo

di Monica Fabbri
27 ago 2025

Negli ultimi trent'anni la spesa pro capite per informatica e telefonini ha registrato una crescita di quasi il 3.000%. Un incremento vertiginoso che parla sì di progresso ma anche di nuovi stili di vita che incidono con forza sulla spesa degli italiani. In tre decenni – calcola Confcommercio sulla base dei dati Istat – risulta un forte sprint per tecnologia e tempo libero mentre sono in calo le spese per il cibo. Insomma, lo smartphone vince sul palato, e questo la dice lunga sul cambio delle abitudini.

Perdono di centralità, infatti, i beni tradizionali: alimentari e bevande segnano un calo del 5,1% rispetto al 1995. Mentre la contrazione del 35% del consumo reale di energia domestica non pare essere motivata dall'aumento dei prezzi bensì dalla crescente attenzione a risparmio ed efficienza. In parallelo alla crescita del comparto tecnologico, aumentano del 120% i consumi legati alla fruizione del tempo libero, in particolare servizi culturali e ricreativi.

Poche altre voci mostrano negli ultimi 30 anni segnali strutturali di espansione. Le spese per viaggi, vacanze e ristorazione, seppure in ripresa, non hanno infatti ancora recuperato completamente le perdite post-pandemia. L'aumento generale del costo della vita ha portato le famiglie a fare una scelta e l'esigenza di essere sempre connessi ha spostato le priorità.




