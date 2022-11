PASSAGGIO DELLA BANDIERA Cambio al vertice del 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”, a Rimini. La cerimonia è l'occasione per il bilancio

Il Colonnello Marco Cardillo, con il simbolico passaggio della Bandiera di Guerra del 7° “Vega”, unità di volo della Brigata Aeromobile “Friuli”, ha ceduto il comando al parigrado Enrico Tamagnone, che proviene dal Comando Operativo di Vertice Interforze. All’aeroporto militare “G. Vassura”, la cerimonia presieduta dal Comandante della Brigata Aeromobile “Friuli”, Generale di Brigata Massimiliano Belladonna, alla quale sono intervenuti il Prefetto di Rimini, Giuseppe Forlenza, le autorità civili e militari locali, i Gonfaloni della città di Rimini e di Riccione e i Labari delle Associazioni Combattentistiche e d’Arma.



Per il Colonnello Cardillo l'occasione di fare un bilancio di "tre anni intensi, caratterizzati dalla pandemia, gli elicotteri nel periodo dell'emergenza hanno trasportato medicinali, apparecchiature e mascherine, e da missioni all'estero: dopo l'Afghanistan, Mali ed Iraq". Nel suo discorso il Comandante ha ringraziato le donne e gli uomini del 7° Vega per l'arricchimento umano che si porterà in Grecia, nel nuovo incarico internazionale cui è stato destinato e si è commosso rivolgendosi alla moglie, lasciando intravedere tutti i sacrifici familiari che ci sono dietro la bandiera del 7° Vega.

Negli atti dimostrativi, alla fine della cerimonia, i diversi interventi che il Reggimento è chiamato a compiere: calamità naturali, vigilanza antincendio, operazioni di ricerca e soccorso .



Nel video l'intervista al Colonnello Marco Cardillo, già comandante 7° Reggimento Aviazione dell’Esercito “Vega”

