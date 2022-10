POLITICA Camera: Lorenzo Fontana (Lega) è il nuovo presidente

Camera: Lorenzo Fontana (Lega) è il nuovo presidente.

Lorenzo Fontana è il nuovo presidente della Camera con 222 voti, su 392 votanti (il quorum era di 197). Lo ha proclamato il presidente provvisorio dell'Assemblea di Montecitorio Ettore Rosato dopo aver letto il risultato dello scrutinio della quarta votazione. Oltre a Fontana hanno ottenuto voti: Guerra 77, De Raho 52, Richetti 22. le schede disperse sono state 2, le bianche 6, le nulle 11. Lo spoglio è stato interrotto da un applauso quando, dal conteggio dei deputati, si è raggiunta la maggioranza.

Fontana, 42 anni di Verona, ha una lunga militanza nella Lega, di cui è vicesegretario dal 2016 ed è stato a lungo parlamentare. Fra 2018 e 2019 è stato ministro della Famiglia e della Disabilità e poi brevemente agli Affari Europei nel primo governo guidato da Giuseppe Conte. Le sue idee lo hanno spesso avvicinato ai maggiori leader internazionali di destra e estrema destra, come Marine Le Pen in Francia e Viktor Orbán in Ungheria. In passato fece il tifo per Donald Trump, per il Partito della Libertà Austriaco, nazionalista e di destra, e contro l’entrata della Turchia nell’Unione Europea. Esultò per l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea. Nel 2016 inviò un videomessaggio al congresso di Alba Dorata, partito greco di stampo neonazista che nel 2020 è stato giudicato una "associazione criminale"

Una nomina che, ancor più di quella di Ignazio La Russa al Senato, ha creato una spaccatura nel tessuto sociale. "Con Fontana abbiamo organizzato il Congresso Mondiale della Famiglia nel 2019. Sicuramente siamo contenti. E' capace, affidabile, competente. Una persona che ha cuore i principi della vita, della famiglia, della libertà di educazione. Sicuramente il suo nome è una garanzia del rispetto di questi principi. Per quanto riguarda noi e per quanto riguarda la Camera meglio di così non poteva andare. A Fontana faccio i migliori auguri di buon lavoro". È il commento del portavoce nazionale di Pro Vita & Famiglia, Jacopo Coghe.

Gli fa da contraltare il fondatore e presidente onorario di GayLib, Enrico Oliari, associazione che rappresenta i gay di centro-destra. "Bisogna dire che Fontana non si è mostrato molto amico delle 'nuove famiglie' che ormai di nuovo non hanno più nulla. Il presidente della Camera – osserva - deve essere garante di tutti e deve essere proprio Fontana ad affermare di avere avuto una revisione del suo pensiero adesso che vuole rappresentare tutti. Mi auguro che sia lui a fare una riflessione e a dirci cosa ne pensa di quella che è una realtà ormai consolidata in Italia che sono appunto le nuove famiglie". "Si è distinto per alcune delle proposte più becere", è il commento, decisamente meno morbido, del segretario generale di Arcigay Gabriele Piazzoni.

Lorenzo Fontana ha partecipato a San Marino il 1° dicembre scorso e su invito di Domani Motus Liberi, al convegno “Il futuro dell'Europa” durante il quale non ha risparmiato critiche all'attuale impostazione e agli attuali modelli europei.

